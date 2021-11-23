Раскрыты подробности крупнейшей международной сделки «Калашникова»

Группа компаний «Калашников» заключила крупнейшую сделку с Вооруженными силами Индии. Об этом пишет РБК.

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Контракт предусматривает лицензионное производство 680 тысяч автоматов Калашникова АК-203. Сторонами договора выступили российско-индийская компания Indo-Russian Rifles Private Limited и Минобороны Индии. По данным из открытых источников, «Калашников» владеет 42 процентами акций компании.

Сумма сделки составила 590 миллионов долларов. Ожидается, что производство будет запущено в первом квартале 2022 года. До этого необходимо подписать финальный контракт, сейчас стороны находятся в завершающей стадии согласования проекта.

Сейчас около половины заказов «Калашникова» приходится на Минобороны России. К 2025 году компания надеется нарастить выручку на 60 процентов по сравнению с 2020-м, и увеличить долю гражданской продукции до 30 процентов с нынешних 25.

О запуске производства по лицензии российских автоматов СМИ писали еще в январе 2021 года. Газета The Economic Times тогда отмечала, что предполагается выпуск 671 427 автоматов АК-203, при этом соответствующее соглашение предполагает полную локализацию производства оружия и его возможный экспорт в будущем. Стоимость одного автомата, произведенного в Индии, оценивалась в 70 тысяч индийских рупий (958 долларов).