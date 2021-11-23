Американский актер Уилл Смит рассказал о проблемах со здоровьем от переизбытка секса. Фрагменты из его новых мемуаров «Уилл» публикует издание The Independent.

Артист вспомнил о «безудержной сексуальной жизни», которая была у него после расставания с первой девушкой Мелани. На тот момент Смиту было 16 лет.

«Я отчаянно нуждался в помощи, но ведь таблетки от горя не существует. Я прибегал к гомеопатическим средствам в виде покупок и безудержных половых сношений», — говорится в книге актера.

По его словам, в течение несколько месяцев после разрыва с возлюбленной он занялся сексом с таким количеством женщин, что у него развилась психосоматическая реакция на оргазм. Смит заявил, что его тошнило, а иногда даже и рвало.

В сентябре 55-летний Уилл Смит признался в желании создать собственный гарем, состоящий из знаменитостей. Он отметил, что в состав его воображаемого гарема вошли бы оскароносная актриса Холли Берри и знаменитая американская балерина Мисти Коупленд.