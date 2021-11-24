Жители Крайнего Севера получат денежную компенсацию за проезд к месту отдыха

Жители Крайнего Севера, которые не воспользовались правом на оплату проезда к месту отдыха и обратно в 2020-2021 годах, смогут получить денежную компенсацию в 2022 году. Соответствующее постановление председателя Правительства России Михаила Мишустина появилось на сайте.

«Право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, а также их несовершеннолетние дети», — говорится в сообщении.

Раз в два года работодатель возмещает стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. По закону компенсация не выплачивается, если работник не обратился вовремя. Однако за последние два года из-за коронавируса большинство поездок были перенесены, поэтому было решено продлить период получения такой компенсации.

Согласно постановлению, на детей работников, которым исполнилось 18 лет, также распространяется право на компенсацию в 2022 году.

Ранее сообщалось, что для жителей Ненецкого автономного округа организуют оздоровительные поездки в Крым на субсидированных рейсах. Отмечается, что путевки в Крым для проживающих на Крайнем Севере россиян станут доступны в 2022 году.