Российские экспертные клубы впервые обсудили идеологические конструкции будущего

Российские экспертные клубы впервые встретились на площадке в Москве и обсудили идеологические конструкции будущего. По данным Life, в дискуссии «Переломное время: идеология, которая объединит нацию» принимали участие члены Изборского, Зиновьевского, Сретенского клуба, Всемирного Русского народного собора и другие мыслители и представители интеллектуальных элит.

При открытии мероприятия, председатель Изборского клуба писатель Александр Проханов отметил особую важность, что представители разных интеллектуальных сообществ собрались на одной площадке и скоро будут готовы представить их совместные наработки.

Как полагает директор Института социально-политического прогнозирования имени Менделеева, представитель Сретенского клуба Андрей Щербаков, у нынешнего формата есть прекрасные перспективы. Так, несмотря на имеющиеся различия во взглядах, и изборцы, и зиновьевцы, и Всемирный русский народный собор готовы к диалогу. «Сегодня собрались разные клубы, с разными подходами, но нас объединяет любовь к своей стране», — подчеркнул он.

Организаторы мероприятия выразили надежду, что благодаря таким дискуссиям появится содружество ученых, аналитиков и мыслителей, которые будут готовы взять на себя ответственность за выявление российского образа будущего.