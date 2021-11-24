Петр Ян захотел боя с бывшим чемпионом UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян захотел схватки с американцем Ти Джеем Диллашоу. Пост россиянина доступен в Twitter.

28-летний российский боец опубликовал обработанное фото, где он стоит напротив Диллашоу в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Таким образом, Ян нацелился на поединок против экс-чемпиона организации в легчайшем весе.

Ян — временный чемпион UFC в легчайшем весе. 30 октября на турнире UFC в Абу-Даби он одержал победу на Кори Сэндхагеном. Изначально, он должен был разделить октагон с Алджамэйном Стерлингом — обладателем пояса в легчайшем весе. Однако американец снялся с боя, мотивировав это проблемами со здоровьем.

Ян утратил пояс чемпиона UFC в поединке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар и проиграл поединок. Стерлинг стал первым чемпионом в истории UFC, который завоевал титул подобным путем.

35-летний Диллашоу дважды становился обладателем пояса чемпиона UFC в легчайшем весе.