Вышел тизер второго сезона «Эйфории» с датой премьеры

В сети появился новый тизер второго сезона сериала «Эйфория» с датой премьеры

Вышел тизер второго сезона сериала «Эйфория». Видео опубликовано на YouTube-канале сериала.

Также стала известна премьера выхода нового сезона. Она запланирована на 10 января 2022 года. В сериале продолжат играть Зендея, Ангус Клауд, Сторм Рейд, Джейкоб Элорди, Хантер Шефер Сидни Суини.

«Эйфория» — американская телевизионная драма, созданная Сэмом Левинсоном и основанная на одноименном израильском мини-сериале. Премьера шоу состоялась 16 июня 2019 года. В июле 2019 года сериал был продлен на второй сезон.