Казань посетят финалисты конкурса на разработку концепции здания театра Камала

Финалисты международного конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала посетят Казань. Об этом сообщает «Татар Информ».

Известно, что семинар для 23 конкурсантов из Австрии, Великобритании, Испании, России и Японии пройдет в столице Татарстана 27 и 28 ноября. Архитекторы осмотрят территорию будущего культурного учреждения на набережной озера Нижний Кабан и проведут рабочие встречи с представителями театра Камала и другими экспертами.

Отмечается, что программа запланированного мероприятия разделана на три тематических блока: «Проектирование», «Театр+Город» и «Театр». Так, например, в первом блоке финалисты пообщаются с председателями жюри, а в блоке «Театр» участников ждет вовлекающая экскурсия и лабораторный показ спектакля «Але, я в театре!».

Согласно материалу, свои концепции участники конкурса должны будут представить 20 января, а итоги состязания будут подведены 3 февраля.

Ранее в сентябре появилась информация о том, что в Нижнем Новгороде после реставрации открылся центр культуры «Рекорд». Здание, стоящее на пересечении улиц Пискунова и Алексеевской было отремонтировано в рамках празднования 800-летия города. Согласно материалу, на первом этаже организовали кафе, а на втором — лекторий и зону коворкинга.