На Украине предупредили о вспышке дифтерии

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупредил, что в стране может произойти вспышка дифтерии из-за нежелания взрослых вакцинироваться. Об этом он сказал в интервью изданию «Бабель», передает РИА Новости.

Когда из-за COVID-19 в стране активизировались противники вакцинации, статистика по рутинным прививкам тоже ухудшилась. «Например, по данным минздрава, от дифтерии и столбняка не привит каждый второй взрослый. В будущем это чревато вспышкой дифтерии», — сказал о рисках глава Минздрава.

Он добавил, что с полиомиелитом проблемы уже начались. По словам Ляшко, в октябре на Украине подтвердили первый за шесть лет случай паралича, вызванного этой болезнью, у полуторагодовалого ребенка.

Ранее власти Украины заявили о проверке анонимного центра вакцинации против COVID-19, который нашли в Закарпатской области. По словам Ляшко, анонимный центр вакцинации — это фейк. «Никакой анонимности не предусмотрено. Мы хотим видеть все, что вносится в электронную систему здравоохранения», — сказал он.