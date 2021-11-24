Россияне массово заинтересовались перелетами в одну ближневосточную страну

Спрос на перелеты в Израиль резко вырос после объявления о признании «Спутника V»

Эксперты туристической отрасли отметили резкий рост спроса на авиабилеты в Израиль после сообщений о признании препарата «Спутник V» для въезда туристов. О массовом интересе россиян пишут «Известия».

Так, стало известно, что интерес россиян к перелетам в ближневосточную республику вырос на 341,5 процента. «Если сравнивать спрос на билеты в Израиль после первых новостей о признании "Спутника V" (с 27 октября по 23 ноября) с поисками месяцем ранее (27 сентября – 26 октября), вылет в декабре, разница впечатляющая: с 27 октября по 23 ноября билеты в Израиль искали на 341,57 процента больше», — уточнили в пресс-службе онлайн-платформы.

Кроме того, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в ближайшее время ожидают решение оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции о восстановлении регулярного пассажирского авиасообщения с Израилем. Открытие страны для полностью привитых путешественников из России ожидается с 1 декабря.

Ранее в ноябре министр туризма Израиля Йоэль Развозов рассказал российским туристам о возможности получения «зеленого паспорта» для посещения страны. По словам главы ведомства, отправляющиеся в поездку отдыхающие должны за 24 часа до вылета сдать ПЦР-тест.