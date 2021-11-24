Стало известно о массовом подорожании туров за границу для россиян

АТОР: поездки за границу выросли в цене в среднем на 25% за два года

Туры по заграничным направлениям для россиян подорожали в среднем на четверть за последние два года. О массовом скачке цен стало известно из слов исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, передает ТАСС.

Как уточнила спикер, путевки практически по всем направлениям теперь стоят на 25 процентов выше, чем в 2019 году. При этом Египет к таковым не относится, поскольку два года назад поездки туда еще не были доступны россиянам.

Тем не менее, по словам Ломидзе, есть и исключения — например, Турция по сравнению с 2019 годом стала дешевле, а стоимость поездок на Кубу практически не выросла.

Эксперт также отметила, что сейчас россиян в основном интересуют новогодние поездки в Египет, Турцию, Доминикану, на Кубу и Мальдивы. Ломидзе добавила, что стоимость путевок в Доминикану начинается от 100 тысяч рублей, а туры в Мальдивы уже практически распроданы.