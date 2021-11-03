В России объяснили рост цен на отдых в Дубае в пять раз

Туроператоры: цены в отелях Дубая выросли в пять раз из-за открытия выставки Expo-2020

Цены на размещение в отелях Дубая в ноябре выросли в пять раз из-за большого наплыва иностранных путешественников, в том числе из России. Об этом сообщает портал TourDom.

По словам экспертов туристической отрасли, также рост цен объясняется открытием всемирной выставки Expo-2020.

«За номер в гостинице, который стоил две тысячи долларов (142,9 тысячи рублей) в сутки, люди платят 10 тысяч долларов (714,7 тысячи рублей). Когда они приходят обедать в ресторан отеля, в котором они живут, им говорят, что лист ожидания составляет два с половиной часа», — рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

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По ее словам, в гостиницах не хватает переговорных для проведения встреч, в городе ощущается недостаток машин представительского класса, а места на пляже в платных шатрах заняты на три недели вперед.

С коллегой согласился генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. «За неделю трансферы на мерседесах S-класса подорожали вдвое», — заявил он и уточнил, что трудности возникают не у всех принимающих компаний, а лишь у тех, кто не имеет собственного автопарка.

Эксперт порекомендовал туристам, планирующим поездку в ОАЭ в ближайшие дни, отнестись с пониманием к временным неудобствам. «Это пиковый период. Думаю, что он продлится до 15 ноября, дальше такого шквала уже не будет вплоть до Нового года», — заявил Мурадян.

Ранее в ноябре россияне массово пожаловались на ухудшение сервиса в дорогостоящих отелях Дубая, а также на длинные очереди в аэропортах страны. По словам пресс-секретаря РСТ, многие объекты размещения не справляются с увеличенным турпотоком и вводят листы ожидания на некоторые услуги.