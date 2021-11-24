Сотрудницу МВД уволили за поддельное водительское удостоверение

В Нижнем Тагиле 26-летнюю сотрудницу полиции поймали с поддельным водительским удостоверением после того, как она неправильно припарковала автомобиль. Об этом сообщает Znak.

Когда женщина приехала в отдел ГИБДД, чтобы забрать свой эвакуированный автомобиль, сотрудники пробили по базе ее удостоверение и выяснили, что права поддельные. Она призналась, что купила их за три тысячи рублей.

Нарушительницу уволили со службы.

Ранее сообщалось, что в Тюмени уволят замначальника отдела СКР, устроившего смертельное ДТП в пьяном состоянии. Нетрезвый сотрудник СКР не заметил дорожные знаки и мигающие лампочки, которые были установлены на трассе. На скорости 170-200 километров в час он насмерть сбил двух чистящих снег рабочих.