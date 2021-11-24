Российского следователя уволят из-за двух сбитых насмерть рабочих

В Тюмени задержали замначальника отдела СКР, в пьяном состоянии насмерть сбившего рабочих

В Тюмени следователи намерены добиться ареста замначальника отдела регионального управления Следственного комитета России (СКР), который пьяным сел за руль и насмерть сбил двух рабочих. Об этом сообщает ТАСС.

Майора юстиции задержали. Его намерены уволить со службы по отрицательным мотивам.

ДТП произошло вечером во вторник, 23 ноября. Рабочие выставили дорожные знаки, установили мигающие лампочки и чистили на трассе снег. Нетрезвый сотрудник СКР сбил их на BMW на скорости 170-200 километров в час.

Как пишет Telegram-канал Shot, вместе с майором в машине были его приятели. Компания возвращалась из бара.

Несмотря на сильные повреждения машины, следователь выжил: его спасла подушка безопасности. Уже возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).