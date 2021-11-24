Познер высказался об открытом письме российских врачей к противникам прививок

Ведущий Первого канала и журналист Владимир Познер прокомментировал открытое письмо врачей 11 российских больниц, которые обратились к противникам прививок и предложили провести им экскурсию по красной зоне. В беседе с ТАСС Познер назвал правильным и нужным шагом адресованное антипрививочникам обращение.

«Конечно, я считаю, что этот шаг со стороны наших врачей — он правильный. В том смысле, что нужно предпринимать всякие усилия, чтобы убедить противников вакцинации в том, насколько опасно то, что они делают. Насколько это безответственно на самом деле», — заявил он. Телеведущий также посчитал, что противникам прививок нужно показывать, что ожидает тех, кто не вакцинировался, если они заразятся.

«И я вообще поражаюсь либеральности наших властей. В других странах куда как более жестко, можно сказать, заставляют людей вакцинироваться исходя из того, что в конце концов тратятся бюджетные деньги на лечение», — высказался Познер.

В заключение он добавил, что считает позицию противников вакцинации эгоистичной и неразумной. По мнению телеведущего, отказ от прививки наносит вред обществу.

Ранее главные врачи нескольких больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусом, написали открытое письмо к ряду известных лиц (среди которых политики и общественные деятели), критиковавших вакцинацию и ограничительные меры для борьбы с пандемией. Медики пригласили их посетить больницы, в которых лечат пациентов с COVID-19.