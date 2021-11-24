Школьник отравил 11 детей средством для очистки труб

На Украине после массового отравления школьников средством для очистки труб возбудили уголовное дело, пишет РИА Новости.

Один из учащихся школы в Житомирской области Украины принес в класс средство для очистки труб «Крот» и дал его попробовать сверстникам. В результате отравились 11 человек, у детей диагностировали ожоги слизистой, их экстренно госпитализировали. На данный момент медики оценивают состояние несовершеннолетних как удовлетворительное, двое из школьников выписаны и отправились домой.

Правоохранительные органы возбудили дело против родителей предполагаемого виновника отравления по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей». Семья воспитывает еще двух детей и состоит на учете. Отца и мать могут лишить свободы на срок до трех лет.

Ранее учеников и учителей школы в башкирском селе Мраково эвакуировали после того, как школьник пригрозил расстрелять одноклассников. Сообщение с угрозой поступило в общий чат одного из классов.