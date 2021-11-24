Севастопольский винзавод запустил экскурсии по предприятию

Государственный Севастопольский винзавод впервые запустил экскурсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора предприятия Александра Васюкова.

«Организована экскурсионная программа "Крымский бриз", мы заключили договоры с двумя туроператорами. В маршрут входят несколько производственных площадок: можно увидеть виноградники, побывать в цехе первичного виноделия. Есть и дегустационный зал, который хотели бы использовать в полной мере», — отметил Васюков.

По его словам, экскурсионная программа рассчитана на четыре часа. На предприятиях Кубани и Крыма уже проводятся аналогичные экскурсии, добавил Васюков. Они пользуются спросом у туристов, особенно в межсезонье, когда отдых на пляже становится некомфортным.

Уточняется, что для Севастополя виноградарство и виноделие входят в число приоритетных отраслей экономики. В настоящее время на территории города работают около 20 виноделен.