Журналист описал реакцию Лукашенко на вопросы о Путине

Журналист Би-би-си Розенберг: когда я задавал Лукашенко вопросы про Путина, он раздражался

Британский журналист «Би-би-си» Стив Розенберг, который взял интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказал о самой нервной части беседы с главой республики. Об этом он упомянул в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Так, репортер обратил внимание на то, что белорусский лидер мог долго говорить на тему миграционного кризиса или событий 2020 года, в то время как его высказывания о российском коллеге Владимире Путине были лаконичными.

«Когда я задавал вопросы про Путина, он раздражался. Тема отношений с Россией для него явно довольно щепетильная», — описал он реакцию интервьюируемого в подкасте «Русской службы Би-би-си».

Розенберг также оценил поведение Лукашенко в ходе интервью в целом. По его словам, разговор начался довольно резко — президент пришел, собеседники сели и без предисловий начали запись. «Конечно, он был разный [до и во время интервью]. То он мне говорил "Не ври" или "Что ты темнишь, Стив", то на "вы" и как-то уважительно», — пояснил он.

Журналист вспомнил, что по окончании беседы белорусский лидер сказал «Не обижайтесь, вы сами затеяли все это», а затем предложил провести еще одно интервью в прямом эфире.

19 ноября Лукашенко дал интервью телеканалу «Би-би-си». В ходе разговора с Розенбергом президент, в частности, высказался на тему обострения обстановки на границе с Польшей и в целом отношений с Европой, оценил возможность ядерной войны с НАТО и Россией, а также прокомментировал политическую обстановку в Белоруссии и ответил на призывы к диалогу с оппозицией.

