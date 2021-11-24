Стали известны сроки рассмотрения законопроекта о QR-кодах в общественных местах

ТАСС: закон о QR-кодах в общественных местах Госдума рассмотрит в первом чтении в декабре

Законопроект о QR-кодах в общественных местах Госдума планирует рассмотреть в первом чтении в декабре. О таких сроках со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что законопроекты о введении QR-кодов в самолетах, поездах дальнего следования и о праве субъектов вводить посещение общественных мест по цифровым пропускам не были включены в календарь рассмотрения вопросов Государственной Думы на декабрь.

12 ноября в Государственную Думу внесли законопроекты о QR-кодах в транспорте и общественных местах. Данная инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.