Работавшие во время ЧП на «Листвяжной» шахтеры рассказали об аварии

Шахтер: люди выходили из шахты «Листвяжная» в полуживом состоянии или их выносили на руках

Два шахтера, которые работали на «Листвяжной» во время аварии, в интервью Telegram-каналу Baza рассказали о ЧП.

Один из них отметил, что как раз была первая смена, и он увидел только дым, когда подъехал на место. «На второй вахте подъехали, а перед нами уже успели спуститься на какое-то расстояние», — добавил он.

Мужчина также подчеркнул, что после этого начали возвращаться люди с первой вахты, при этом многие из них были в полуживом состоянии, а кого-то выносили на руках. Он отметил, что шахтеры сами проходили в шахту, насколько могли, и выносили из нее людей. Помимо этого, он заявил, что для тех, кто остался в шахте, «ничего хорошего не предвидится». Шахтер добавил, что там нигде нет никакого кислорода.

Второй собеседник Telegram-канала рассказал, что уже был конец смены и он собирался домой, когда произошел взрыв. Он отметил, что до него дошла лишь волна. Однако, по его словам, он потерял сознание, так как не успел воспользоваться системой «самоспасатель». Когда очнулся, начал дышать через нее, смог выкарабкаться и найти свежую струю, рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что число погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 52, включая горноспасателей.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. В тот момент под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.

