Женщина вылечила бесплодие и родила первенца в 50 лет

Всю жизнь мечтавшая стать матерью американка Сьюзи Трокслер (Susie Troxler) прошла лечение от бесплодия и смогла родить первенца в 50 лет, сообщает Fox News.

Трокслер и ее 61-летний муж поженились в 2008 году, после чего неоднократно пытались завести детей. В 2019 году женщине диагностировали бесплодие. Вместо того, чтобы опустить руки, она не теряла надежды и прошла курс лечения, который принес результат. 29 сентября она родила девочку, которую решили назвать Лили.

«Это было так нереально. Все сошлось для этого момента. Трудно осознать. Мы больше не просто муж и жена, мы "мама" и "папа". С медицинской точки зрения это было невозможно, но она здесь», — рассказала женщина.

Ранее стало известно, что Жительница Сиднея, Австралия, 54-летняя Мэнда Эптон потратила 75 тысяч австралийских долларов (четыре миллиона рублей) на создание семьи мечты и стала матерью-одиночкой в 50 лет, родив двух здоровых дочек. Она начала борьбу с бесплодием в 39 лет. На тот момент она уже 10 лет состояла в отношениях, но после того как они испортились, женщина рассталась с возлюбленным и продолжила самостоятельные попытки стать матерью.