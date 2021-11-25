Россиянин задушил девушку, завернул ее в ковер и два месяца хранил в кладовке

Житель Кирова убил девушку, завернул ее тело в ковер и вынес на общий балкон в подъезде

Россиянин задушил девушку, завернул ее тело в ковер и два месяца хранил его в кладовке. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Кировской области.

По данным ведомства, тело обнаружили на днях в одном из домов на улице Грибоедова. Вскоре следователи вышли на след 35-летнего мужчины, который еще в конце сентября в ходе пьяной ссоры убил 19-летнюю знакомую.

Оказалось, что после того, как мужчина вынес труп из кладовки, он положил его на общий балкон лестничного марша, где его и обнаружили соседи. Россиянин на допросе сознался в убийстве, ему предъявлено обвинение.

15 апреля сообщалось, что в Дагестане избежал тюрьмы пенсионер МВД Тагир Велагаев, который признался в том, что убил бывшую жену и завернул ее тело в ковер. Советский районный суд Махачкалы приговорил его к двум годам ограничения свободы.