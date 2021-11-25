На Украине раскрыли ботоферму российских спецслужб

В Херсонской области Служба безопасности Украины (СБУ) в ходе следственно-оперативных действий раскрыла ботоферму, действовавшую в интересах российских спецслужб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СБУ заявили, что организаторы разоблаченной ботофермы проводили «информационные операции по расшатыванию общественно-политической обстановки на Украине».

Отмечается, что в процессе своей работы они создали более 20 тысяч фейковых аккаунтов в социальных сетях, мессенджерах и на интернет-форумах, с помощью которых распространяли «дезинформацию о внутренней ситуации в стране» и ложные сообщения о минировании объектов инфраструктуры в Херсонской области.

По данным следствия, работу ботофермы контролировали несколько местных жителей, которые установили всю необходимую технику в своих домах. В СБУ подчеркнули, что деньги от своих «кураторов» они получали через запрещенные на Украине российские платежные системы.

В сентябре украинские силовики сообщали о ликвидации ботофермы, управляемой «кураторами из России». По данным правоохранителей, нелегальная структура занималась рассылкой фейковой информации, направленной на дискредитацию властей республики и срыв вакцинации от коронавируса на Украине.

