На Украине сообщили о ликвидации управляемой из России ботофермы

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала в городе Днепр ботоферму, управляемую «кураторами из России». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ заявили, что ликвидированная структура занималась рассылкой ложной информации, направленной на дискредитацию украинской власти и срыв вакцинации от коронавируса на Украине.

По данным следствия, координатором ботофермы была жительница Днепра, которую «российские заказчики» обеспечили необходимым оборудованием, программным обеспечением и сотнями SIM-карт. Всю технику она разместила в специально арендованной для этого квартире, откуда администрировала свыше пяти тысяч учетных записей в Facebook, которые якобы принадлежали гражданам Украины.

Отмечается, что заказчики регулярно присылали женщине информационные «вбросы», которые ей нужно было распространять в соцсетях через фейковые аккаунты. Плату за свои услуги она получала через запрещенные на украинской территории электронные платежные системы.

Ранее СБУ сообщила о разоблачении в Харьковской области крупной ботофермы, которая «работала в интересах России» и также пыталась сорвать украинскую кампанию по вакцинации от COVID-19.