В Крыму впервые провели сложную операцию на сердце

В Крыму врачи Республиканской клинической больницы имени Семашко впервые в истории региона провели сложную операцию на сердце — транскатетерную имплантацию аортального клапана. Об этом сообщает «Российская газета».

Участие в операции приняли врач-сердечно-сосудистый хирург крымской больницы Гаттас Ризк и его коллега из петербургской Многопрофильной больницы №2 Евгений Шлойдо. Пациентом стал 84-летний житель республики.

«Если бы он был моложе, то можно было бы сделать классическую операцию по замене клапана — открытую с искусственным кровообращением, остановкой сердца и дыхания. Но учли возраст пациента, а также лишний вес — это второй фактор риска для классической операции на открытом сердце», — рассказал Ризк.

По его словам, малоинвазивная операция длилась менее часа и прошла успешно.

Как отмечается, ранее жителям Крыма, нуждающимся в подобных операциях, приходилось обращаться за медицинской помощью в других регионах России. Теперь же их смогут прооперировать в местных медучреждениях. Для пациентов данная операция бесплатна.

