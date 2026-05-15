Трампу посоветовали прогнозы Жириновского

Астролог Ермака Аникиевич в шутку советовала Трампу прогнозы Жириновского

Астролог бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака — Вероника Аникиевич — опубликовала мемы про президента США Дональда Трампа и в шутку советовала ему прогнозы политика и бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом пишет РИА Новости.

Аникиевич регулярно публикует посты и мемы о Трампе. В одной из публикаций она высказалась о реконструкции крыла Белого дома и посоветовала американскому лидеру обратиться к экспертам по фэншую, а не только к известным архитекторам. По ее мнению, ошибки в планировке пространства могут привести к долгосрочным и негативным последствиям.

В другом меме Трамп изображен за просмотром выступления Жириновского по телевизору. Подпись к изображению гласит, что Трамп пересматривает речи Жириновского, чтобы понять свои дальнейшие действия.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.