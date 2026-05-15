02:26, 15 мая 2026

Мерц высказался о переговорщике для диалога с Россией по Украине

Марина Совина
Фридрих Мерц.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц прокомментировал текущую ситуацию вокруг конфликта на Украине. Его слова приводит газета The Guardian.

Мерц подчеркнул, что Европа готова прикладывать усилия для урегулирования конфликта. Однако европейские страны сами выберут посредника для переговоров с Россией.

«И наконец, что не менее важно, мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой», — сказал он.

Немецкий канцлер подчеркнул, что Европа и Украина стремятся к завершению конфликта в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о сложности переговоров по Украине. Он подчеркнул, что полноформатный диалог начнется после прекращения огня. По словам Пескова, оно наступит в случае отвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса.

