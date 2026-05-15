02:38, 15 мая 2026

Россиянам захотели возвращать часть расходов на свадьбу

Марина Совина (ночной редактор)

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев, Ксения Горячева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект уже направили на заключение в правительство. В рамках инициативы предлагается установить социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме расходов на товары, работы и услуги, связанные с организацией и проведением свадьбы и государственной регистрацией заключения брака. Известно, что россиянам предложили возвращать не более 400 тысяч рублей на двоих.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов призвал предоставить вычет россиянам с расходов на внуков. Письмо с предложением поддержать инициативу было направлено министру финансов Антону Силуанову.

