В России предложили расширить один тип налоговых вычетов

Депутат Миронов призвал предоставить вычет россиянам с расходов на внуков

Председатель партии «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов призвал предоставлять налоговый вычет бабушкам и дедушкам с расходов на обучение и лечение своих внуков. Официальное письмо с предложением поддержать инициативу депутаты СР направили министру финансов Антону Силуанову. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Миронов объяснил, что, согласно действующему законодательству, налоговые вычеты с расходов на обучение и лечение распространяются на ограниченный круг лиц: супругам, детям и родителям. Он добавил, что такая норма не согласуется с семейным законодательством, которое прямо относит дедушек, бабушек и внуков к числу близких родственников.

Семейный кодекс четко закрепляет взаимные алиментные обязанности дедушек и бабушек по отношению к внукам и наоборот, а значит, схожие правила должны действовать при получении налоговых вычетов Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия»

Парламентарий рассказал, что актуальность проблемы подтверждается данными Росстата, согласно которым 30,7 процента граждан в возрасте 55 лет и старше занимаются постоянным уходом за своими внуками, а по информации ВЦИОМ, их еще больше. Поэтому будет правильно предоставить возможность бабушкам и дедушкам получать налоговый вычет наравне с другими членами семьи, указал он.

Также депутат сообщил, что ранее Госдуме уже предлагали усовершенствовать законодательство для улучшения ситуации с налоговыми вычетами.

При действующих лимитах за год граждане могут получить 150 тысяч рублей налогового вычета с расходов на лечение и 110 тысяч рублей за обучение детей. Но с учетом нынешних цен это немного, и мы предлагаем каждый год индексировать эту сумму хотя бы на уровень инфляции Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия»

«Также крайне важно отменить лимит для получения налогового вычета с расходов на приобретение лекарств и медицинских изделий участникам спецоперации. Предоставлять его нужно с любой суммы, что станет дополнительной и очень важной формой поддержки ветеранов СВО», — заключил Миронов.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев напомнил, что взносы на капитальный ремонт можно не платить, если дом признан аварийным. По словам парламентария, если участок, на котором расположен дом, планируют изъять под застройку, оплачивать взносы также не нужно.