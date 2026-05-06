Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:04, 6 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России предложили расширить один тип налоговых вычетов

Депутат Миронов призвал предоставить вычет россиянам с расходов на внуков
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Maria Sbytova / Shutterstock / Fotodom

Председатель партии «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов призвал предоставлять налоговый вычет бабушкам и дедушкам с расходов на обучение и лечение своих внуков. Официальное письмо с предложением поддержать инициативу депутаты СР направили министру финансов Антону Силуанову. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Миронов объяснил, что, согласно действующему законодательству, налоговые вычеты с расходов на обучение и лечение распространяются на ограниченный круг лиц: супругам, детям и родителям. Он добавил, что такая норма не согласуется с семейным законодательством, которое прямо относит дедушек, бабушек и внуков к числу близких родственников.

Семейный кодекс четко закрепляет взаимные алиментные обязанности дедушек и бабушек по отношению к внукам и наоборот, а значит, схожие правила должны действовать при получении налоговых вычетов

Сергей Мироновпредседатель партии «Справедливая Россия»

Парламентарий рассказал, что актуальность проблемы подтверждается данными Росстата, согласно которым 30,7 процента граждан в возрасте 55 лет и старше занимаются постоянным уходом за своими внуками, а по информации ВЦИОМ, их еще больше. Поэтому будет правильно предоставить возможность бабушкам и дедушкам получать налоговый вычет наравне с другими членами семьи, указал он.

Материалы по теме:
Малый бизнес осваивает новые налоговые правила. Как государство помогает предпринимателям?
Малый бизнес осваивает новые налоговые правила.Как государство помогает предпринимателям?
30 апреля 2026
ИНН хотят сделать универсальным ключом для доступа к финансам. Какие преимущества и риски отмечают эксперты?
ИНН хотят сделать универсальным ключом для доступа к финансам.Какие преимущества и риски отмечают эксперты?
5 мая 2026

Также депутат сообщил, что ранее Госдуме уже предлагали усовершенствовать законодательство для улучшения ситуации с налоговыми вычетами.

При действующих лимитах за год граждане могут получить 150 тысяч рублей налогового вычета с расходов на лечение и 110 тысяч рублей за обучение детей. Но с учетом нынешних цен это немного, и мы предлагаем каждый год индексировать эту сумму хотя бы на уровень инфляции

Сергей Мироновпредседатель партии «Справедливая Россия»

«Также крайне важно отменить лимит для получения налогового вычета с расходов на приобретение лекарств и медицинских изделий участникам спецоперации. Предоставлять его нужно с любой суммы, что станет дополнительной и очень важной формой поддержки ветеранов СВО», — заключил Миронов.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев напомнил, что взносы на капитальный ремонт можно не платить, если дом признан аварийным. По словам парламентария, если участок, на котором расположен дом, планируют изъять под застройку, оплачивать взносы также не нужно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я бы предал душу нашего народа». Президент Сербии объяснил отказ вводить санкции против России

    Экономике США предсказали резкий скачок госдолга

    Россиянам рассказали о малоизвестном вычете за коммуналку

    Геймерам PlayStation выплатят миллионы долларов

    В России предложили расширить один тип налоговых вычетов

    Назван способ наслаждаться нелюбимой мужчинами и женщинами секс-позой

    Пушилин заявил о подкупе азовцев Киевом

    На Украине испугались следующей зимы

    Китайский кроссовер Exeed раскритиковали за множество проблем

    Мужчина и женщина занялись сексом на глазах у прохожих и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok