Части россиян напомнили об освобождении от платы за капремонт

Депутат Свищев: Взносы на капремонт можно не платить, если дом признан аварийным

Взносы на капитальный ремонт можно не платить, если дом признан аварийным. Случаи, в которых жильцы освобождаются от их уплаты, назвал депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам парламентария, если участок, на котором расположен дом, планируют изъять под застройку, оплачивать взносы также не нужно. Помимо этого, продолжил он, освобождение от взносов предусмотрено и для домов, которые не вошли в региональную программу капремонта, однако подобные случаи встречаются нечасто. В качестве одного из примеров собеседник агентства привел дома со статусом объектов культурного наследия, если их ремонт ведется за счет других источников финансирования.

Ранее Свищев напомнил, что владельцы дачных домов до 50 квадратных метров освобождаются от уплаты налога на имущество.