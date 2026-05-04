Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:52, 4 мая 2026Экономика

Части россиян напомнили об освобождении от платы за капремонт

Депутат Свищев: Взносы на капремонт можно не платить, если дом признан аварийным
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Взносы на капитальный ремонт можно не платить, если дом признан аварийным. Случаи, в которых жильцы освобождаются от их уплаты, назвал депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам парламентария, если участок, на котором расположен дом, планируют изъять под застройку, оплачивать взносы также не нужно. Помимо этого, продолжил он, освобождение от взносов предусмотрено и для домов, которые не вошли в региональную программу капремонта, однако подобные случаи встречаются нечасто. В качестве одного из примеров собеседник агентства привел дома со статусом объектов культурного наследия, если их ремонт ведется за счет других источников финансирования.

Ранее Свищев напомнил, что владельцы дачных домов до 50 квадратных метров освобождаются от уплаты налога на имущество.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинские дроны могут прилететь». Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. В России ему дали жесткий ответ

    Авербух назвал лидирующую в мировом фигурном катании страну

    Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину

    Новые iPhone подорожают

    Безос продаст яхту за 37 миллиардов рублей со статуей жены из-за неожиданной причины

    Россиян предупредили о незаконных действиях таксистов

    Названо ударяющее по пенсионерам изменение в сфере жилья

    Политолог высказался о желании Зеленского разместить военные заводы в Армении

    Россияне смогут увидеть макет Волги с уникальной «живой» гидросистемой

    «Почта России» по просьбе граждан урезала возможность следить за посылками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok