02:01, 15 мая 2026

Дефицит одного витамина связали с риском внезапной потери слуха

Front Nutr: Низкий уровень витамина D повышает риск внезапной потери слуха
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kriang kan / Shutterstock / Fotodom

Низкий уровень витамина D может быть связан с повышенным риском внезапной потери слуха и более тяжелым течением заболевания. К такому выводу пришли китайские исследователи, опубликовавшие результаты работы в Frontiers in Nutrition.

Речь идет о внезапной сенсоневральной тугоухости — состоянии, при котором слух резко ухудшается в течение нескольких дней. Ученые отмечают, что причины такого нарушения до конца не изучены, однако среди возможных факторов рассматриваются воспаление, нарушения кровоснабжения, вирусные инфекции и сбои в работе иммунной системы.

Авторы обзора проанализировали результаты нескольких исследований и обнаружили, что у пациентов с внезапной потерей слуха уровень витамина D в крови часто был заметно ниже, чем у здоровых людей. Кроме того, дефицит витамина оказался связан с более выраженным ухудшением слуха, худшим ответом на лечение и повышенным риском повторных эпизодов заболевания.

Исследователи подчеркивают, что пока связь между витамином D и потерей слуха окончательно не доказана, а сам витамин нельзя рассматривать как полноценный диагностический маркер. Тем не менее ученые считают, что в будущем анализ уровня витамина D может стать частью персонализированного подхода к профилактике и лечению нарушений слуха.

Ранее ученые выяснили, что витамин D может снижать риск развития диабета 2-го типа.

