02:32, 15 мая 2026

Пентагон признал только один удар по мирным жителям в Иране из 13 тысяч атак
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бомбардировка школы для девочек — единственный удар США, который мог привести к жертвам среди мирного населения в Иране. Об этом заявил командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, передает New York Times (NYT).

«Мы никак не можем это подтвердить… Никаких доказательств этому нет», — заявил генерал, отвечая на вопрос о жертвах и повреждениях при ударах по другим школам и больницам. При этом он признал, что ни один из этих инцидентов не расследовался.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа разделилась на два лагеря по вопросу продолжения войны с Ираном. Так, некоторые чиновники, в том числе представители Пентагона, выступают за более агрессивный подход, направленный на то, чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров, в том числе за нанесение точечных ударов по территории страны, в то время как другие по-прежнему настаивают на том, чтобы дать шанс дипломатии.

