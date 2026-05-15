02:44, 15 мая 2026Мир

Yle: Финская компания обнаружила крупные залежи золота на границе с Россией
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vitaly Ivanov / Globallookpress.com

Финская горнодобывающая компания Endomines в ходе зимнего бурения обнаружила четыре новых золотоносных участка в скальном массиве Укколанваара в 10 километрах от российской границы. Об этом пишет Yle.

Как отметил гендиректор компании Кари Выхтинен, это подтверждает большой потенциал золота месторождения Укко в Укколанваара. «Три такие высокосортные золотые зоны в одной скважине — это то, чего мы никогда раньше не видели», — подчеркнул он.

Как указал специалист, протяженность золоторудной системы составляет около 7 километров.

Ранее в китайской провинции Хунань нашли запасы золота стоимостью около 82,8 миллиарда долларов.

