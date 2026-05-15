Yle: Финская компания обнаружила крупные залежи золота на границе с Россией

Финская горнодобывающая компания Endomines в ходе зимнего бурения обнаружила четыре новых золотоносных участка в скальном массиве Укколанваара в 10 километрах от российской границы. Об этом пишет Yle.

Как отметил гендиректор компании Кари Выхтинен, это подтверждает большой потенциал золота месторождения Укко в Укколанваара. «Три такие высокосортные золотые зоны в одной скважине — это то, чего мы никогда раньше не видели», — подчеркнул он.

Как указал специалист, протяженность золоторудной системы составляет около 7 километров.

