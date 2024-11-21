В Китае нашли залежи золота на миллиарды долларов

В китайской провинции Хунань нашли запасы золота стоимостью около $82,8 млрд

В китайской провинции Хунань нашли запасы золота стоимостью около 82,8 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на Геологическое управление провинции сообщает РИА Новости.

Геологи обнаружили более 40 золотоносных жил, залегающих на глубине более двух тысяч метров, на золотом месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян. В основной зоне разведки нашли 300,2 тонны золота, где самое высокое содержание золота в руде составило 138 грамм на тонну.

«Масштабы залежей руды в золотом месторождении Ваньгу огромны. Предполагается, что на глубине более трех тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн, а стоимость ресурсов достигнет 600 миллиардов юаней, исходя из текущей цены», — отмечают в управлении.

По мнению экспертов Goldman Sachs, в 2025 году драгоценный металл подорожает до 3000 долларов за тройскую унцию. Тенденцию объясняют растущими объемами закупок золота центробанками и снижением процентных ставок. Еще одним фактором может быть политика избранного президента Дональда Трампа и спровоцированная ею эскалация торговой напряженности между США и Китаем.

Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), глобальный спрос на золото по итогам III квартала 2024 года вырос на пять процентов. При этом без учета внебиржевых сделок то показатель остался на уровне III квартала 2023 года и составил 1176,5 тонны золота.