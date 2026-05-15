Медсестра забеременела от пациента психиатрической больницы и попала в тюрьму

В Великобритании медсестра влюбилась в пациента и забеременела от него

В Великобритании медсестра, которая восемь месяцев состояла в неподобающих отношениях с пациентом и забеременела от него, попала в тюрьму. Об этом пишет Daily Mail.

30-летняя Лидия-Мэй Грин работала в психиатрической больнице, где познакомилась с будущим любовником. В феврале 2024 года мужчина написал медсестре, что она самая красивая женщина в мире. Женщина влюбилась в пациента, и у них завязался роман.

С февраля по октябрь 2024 года Грин и пациент встречались в отелях, когда его выпускали из больницы, и занимались сексом. Позже в телефоне женщины нашли их совместные фотографии и видео откровенного характера. На них медсестра и пациент запечатлены голыми. Кроме того, у Грин было видео, на котором мужчина сосал ее пальцы.

В сентябре 2024 года женщина ушла из больницы, где содержался ее любовник, но их отношения продолжились. Через месяц Грин забеременела от него, однако вскоре у нее случился выкидыш. В декабре она бросила мужчину.

Тем не менее он продолжал писать женщине, а в январе рассказал об их романе другим сотрудникам больницы. Грин арестовали и приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы.

Известно, что ранее мужчина был осужден на 10 лет лишения свободы за нанесение телесных повреждений. Летом 2020 года его принудительно поместили в психиатрическую лечебницу. Преступник страдал аутизмом и СДВГ. Ему также диагностировали шизоаффективное расстройство.

Суд постановил, что роман с Грин причинил ему существенный психологический вред и снизил его шансы на выписку.

