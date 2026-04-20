Медсестра тайно занималась сексом в психиатрической больнице

В Уэльсе медсестру уволили за секс на рабочем месте

В Уэльсе, Великобритания, медсестру уволили из психиатрической больницы после того, как уличили ее в тайном сексе на рабочем месте. Об этом сообщает Wales Online.

Комиссии по дисциплинарным нарушениям стало известно, что медсестра Кейт Салливан трижды вступила в интимную связь с коллегой на работе. Первый раз это произошло 4 марта 2021 года. Тогда Салливан и ее партнер работали в ночную смену вместе с еще одной женщиной. Они попросили ее оставить их наедине. Женщина вышла из комнаты и вскоре услышала звуки, характерные для секса. Шум продолжался около пяти минут.

8 января 2022 года та же женщина получила от Салливан сообщение. Медсестра писала, что якобы только что занималась сексом в больнице. 17 января она отправила ей похожее сообщение: «Ха-ха, он только что переспал со мной». В ту ночь Салливан была на смене с любовником.

По внутреннему регламенту, Салливан должна была сообщить руководству об отношениях с коллегой. Однако она скрывала этот факт от начальства.

Перед комиссией медсестра отрицала половые акты. Она заявила, что выдумала их, чтобы привлечь внимание коллеги-женщины. Комиссия ей не поверила. Ей стало известно, что она специально выстраивала рабочий график так, чтобы работать в одни дни с любовником.

Салливан работала в отделении психиатрической больницы, где лежали только мужчины. Туда в том числе направляют заключенных с психологическими проблемами.

