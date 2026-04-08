Учительница рисования занималась сексом с несовершеннолетним в школе и машине

В США учительницу рисования обвинили в совращении несовершеннолетнего

В штате Нью-Джерси, США, учительницу рисования Эми Д'Овидио лишили преподавательской лицензии за совращение школьника. Об этом сообщает NJ.com.

В ходе расследования выяснилось, что 48-летняя женщина занималась сексом с несовершеннолетним учеником в здании школы, в машине и у себя дома. Известно, что подростку было от 13 до 17 лет.

Женщину арестовали в феврале 2024 года после поступившей на нее жалобы. В суде она согласилась отказаться от права на преподавание. Кроме того, ее приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что в Австралии учительница из штата Новый Южный Уэльс призналась в совращении двух учеников и изнасиловании одного из них. В суде она объяснила свое поведение гормональным взрывом после отказа от противозачаточного средства.

