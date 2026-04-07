02:01, 7 апреля 2026

31-летняя учительница совратила двух учеников и лишилась мужа

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom

В Австралии учительница из штата Новый Южный Уэльс призналась в совращении двух учеников и изнасиловании одного из них. Об этом сообщает Daily Mail.

31-летняя Тайла Брейли из Сиднея попала за решетку в начале августа 2024 года. Ее обвинили в том, что она совратила 17-летнего ученика и переспала с ним в своем автомобиле. Две недели спустя выяснилось, что ранее она домогалась другого школьника, которому на тот момент было 16 лет. Изначально считалось, что учительница занималась сексом с обоими школьниками.

Следствие и суд длились более года. Все это время Брейли поддерживал муж Исайя Рицца. Они поженились в 2023-м, а до этого пять лет встречались. В марте бывшая учительница признала себя виновной. Как пишет Daily Mail, за несколько дней до этого ее муж подал на развод.

Следствие установило, что Брейли занималась сексом с 17-летним пострадавшим у себя дома и в автомобиле. Она также посылала ему и второму школьнику свои фото и видео в обнаженном виде. В суде учительница объяснила свое поведение гормональным взрывом после отказа от противозачаточного средства. Также известно, что она лечилась от биполярного расстройства.

В данный момент Брейли освобождена под залог с рядом строгих ограничений. Приговор ей вынесут позже в 2026 году.

В США учительница обществознания из штата Висконсин созналась в совращении и изнасиловании двух 16-летних учеников. Женщина призналась, что с одним из них занялась сексом трижды.

