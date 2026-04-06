22-летняя учительница обществознания изнасиловала школьника при однокласснике

В США 22-летняя учительница совратила двух учеников у себя дома

В США учительница обществознания из штата Висконсин созналась в совращении и изнасиловании двух 16-летних учеников. Об этом пишет New York Post.

22-летнюю Надю Хорн, которая преподавала в школе города О-Клэр, арестовали 25 марта. Расследование началось после того, как другие сотрудники учебного заведения заподозрили женщину в домогательствах к школьникам и обратились в полицию.

31 марта Хорн призналась, что занималась сексом с двумя подростками, причем с одним из них трижды. Кроме того, первый пострадавший рассказал, что находился в той же комнате, когда учительница занялась сексом с его сверстником. Пострадавший также рассказал, что Хорн совершила с ним все «возможные сексуальные действия». Женщина совратила обоих школьников у себя дома.

По словам сотрудников полиции, Хорн на допросе заявила, что совершила ошибку, однако утверждала, что секс с подростками был по взаимному согласию. Также выяснилось, что в январе учительница купила одному из пострадавших смартфон, чтобы они могли общаться в мессенджере, и уговаривала его прогулять уроки ради встречи у нее дома.

Если Хорн признают виновной по всем предъявленным обвинениям, ей грозит до 40 лет тюрьмы.

