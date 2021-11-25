Мишустин выразил соболезнования в связи с аварией на шахте Кузбасса

Премьер-министр Мишустин выразил соболезнования в связи с аварией в Кемеровской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с аварией на шахте «Листвяжная» Кузбасса. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

«Глубоко потрясен случившимся. Это большое горе для людей, для региона, для всех нас», — говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии в Кемеровской области будут тщательно расследованы. Всем пострадавшим в аварии и их семьям будет «оказана медицинская, психологическая и иная помощь».

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям горняков, погибших в результате пожара на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. По предварительным данным, причиной пожара в шахте стало возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту. Под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. 11 человек погибли.