Путин выразил соболезнования семьям погибших в Кузбассе горняков

Песков: Путин глубоко соболезнует семьям горняков, которые погибли при пожаре в Кузбассе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям горняков, погибших в результате пожара на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Власти надеются на спасение тех, кто остался в живых и в настоящее время находится под землей, добавил пресс-секретарь главы государства.

Согласно последней информации, число погибших в результате пожара горняков выросло до 11. Отмечается, что российский лидер поручил врио главы МЧС вылететь в Кемерово для организации спасательных работ на шахте «Листвяжная».

О ЧП на шахте в Кузбассе стало известно утром в четверг, 25 ноября. По предварительным данным, причиной стало возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту. По словам губернатора Цивилева, спасатели обследовали 18 километров участков горных выработок из 40.