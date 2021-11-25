МИД России обвинил США в давлении на русских американцев

Представитель МИД России Захарова: давление на русских в США идет вразрез с законами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в давлении на русских американцев из-за прекращения работы Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС). Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Подобный прессинг, включающий вызовы на "интервью" и допросы в ФБР в сочетании с угрозами уголовного преследования, шельмование активистов КСОРС как "руки Москвы", приобрел за последний год небывалый размах», — заявила Захарова. Она сравнила происходящее с атмосферой «красной опасности» после 1917 года.

По мнению представителя российского МИД, такая дискриминация идет вразрез с американскими законами Соединенных Штатов. Она призвала администрацию американского президента Джо Байдена прекратить преследование россиян с американским гражданством или видом на жительство «вопреки господствующей сейчас в США пропаганде».

КСОРС приостановил деятельность из-за расследования американских спецслужб. Решение о закрытии было принято из-за деятельности ФБР в отношении КСОРС. На протяжении 2021 года по меньшей мере 300 россиян в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР, отметили в совете. Посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США с требованием остановить преследование российской диаспоры.