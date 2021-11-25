Стало известно число погибших из-за взрыва в Могадишо

Reuters: во взрыве в сомалийской столице Могадишо погибли пять и ранены 23 человека

Из-за взрыва в сомалийской столице Могадишо погибли пять человек, ранены еще 23. Об этом стало известно из сообщения агентства Reuters, которое ссылается на медицинских работников.

Сообщается, что жертв может быть больше, однако точное их число неизвестно.

Бомба сработала на перекрестке в центре города. Взрывная волна обрушила стены близлежащих школы и больницы, а также покорежила автомобили, стоящие рядом.

Reuters передает с места событий, что среди пострадавших могут быть учителя, школьники и медработники. Агентство выяснило, что силы безопасности обвиняют в случившемся радикальную исламистскую группировку «Аш-Шабаб». Это террористы, которые уже долгое время борются с правительством Сомали за установление строгих религиозных законов в стране.

Ранее стало известно, что сразу после взрыва началась стрельба. Власти Сомали сообщили, что истинной целью нападения был конвой миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).