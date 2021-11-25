Губернатор Мурманской области представил план развития Заполярья

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил участникам IV международной сессии «Сотрудничество в Арктике» актуализированный стратегический план «На Севере — Жить! 2.0» и проект «Новый Мурманск» как инструменты сдерживания оттока населения из Заполярья. Мероприятие было организовано при поддержке правительства Мурманской области под эгидой председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

Участниками дискуссии стали Андрей Чибис, генеральный консул Норвегии в Мурманске Астрид Нэрум, представители регионального правительства, областной Думы, федеральных структур, руководители предприятий и организаций региона, научных и образовательных учреждений, главы муниципальных образований, студенты МАГУ и МГТУ. По каналам видеосвязи в дискуссии приняли участие представители правительства РФ, Совета Федерации, Международного Баренцева секретариата и регионов Баренцева сотрудничества, иностранные дипломаты.

В ходе презентации обновлённого стратегического плана «На Севере — Жить! 2.0» Андрей Чибис отметил, что правительство Мурманской области рассматривает его как часть общей стратегии развития Арктической зоны РФ, а конечной целью плана является сокращение оттока населения из Заполярья. Глава региона особо подчеркнул, что план «На Севере — Жить!» сформирован с опорой на мнения самих северян.

В числе опорных пунктов плана Андрей Чибис упомянул арктические преференции для бизнеса, реализацию в регионе крупных инвестпроектов, развитие Севморпути, расширение программы «Дальневосточный гектар» на территорию Арктики, возрождение жилищного строительства. Помимо этого, важными аспектами стратегии развития области стала реализация природоохранных программ и внедрение зелёных технологий, цифровизация, развитие туризма, поддержка коренных малочисленных народов, международное сотрудничество в сфере образования и культуры.

Центральное место в работе секции «Сильнее вместе: северные города» заняла презентация проекта «Новый Мурманск». Представляя проект реновации портовой территории в областном центре, Андрей Чибис отметил, что обновление городской среды является одним из важнейших инструментов изменения качества жизни в регионе.

«Наша общая позиция: в Арктике главное – люди. Без людей большие арктические проекты мы реализовать не сможем. Мы исходим из того, что о том, что волнует людей, нужно спросить у них самих. Именно поэтому в 2019 году мы провели очень масштабное анкетирование жителей Мурманской области — что прежде всего нужно сделать? Летом этого года мы повторили этот опрос, и почти полмиллиона конкретных предложений получили, а в самом опросе участвовали 23 тысячи человек. Среди ключевых вызовов, вопросов и потребностей у людей — комфортная среда для жизни, здравоохранение, возможность самореализации — рабочие места и развитие экономики, образование, качество и доступность жилья», — пояснил губернатор.

«Благодаря утверждённой президентом Стратегии развития Арктики, благодаря тому, что мы сами сегодня делаем, у нас появляется возможность для самореализации молодёжи – молодежи со всей страны, со всего мира. Принципиально важно нам всем вместе найти и реализовать набор решений, чтобы Север, Арктика, Мурманская область стали притягательными для жизни и работы. Это очень непростая задача, но то, что сегодня делается нами в рамках реализации арктической Стратегии, — шаги к этому. Коллеги из других северных стран говорят о тех же вызовах, прежде всего – об оттоке населения. Наша задача – перевернуть этот тренд. И очень здорово, что сегодня Мурманская область стала площадкой для международного взаимодействия по теме сотрудничества в Арктике. Потому что Арктика сегодня в приоритете для всего мира», — подытожил губернатор.

