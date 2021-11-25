США попросили у России помощи в спасении экономики

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что США просят Россию расширить добычу нефти и газа, чтобы помочь снизить их стоимость на мировом рынке. Ее слова передает «Интерфакс».

«США одной рукой возводят барьеры, причем делают это весьма лицемерно, для экспорта российских энергоресурсов на европейский рынок, а другую руку протягивают, уговаривая нас и иные добывающие страны — качайте больше, чтобы сбить у себя цены», — подчеркнула Захарова. США уже несколько месяцев заявляют о необходимости увеличения добычи нефти, однако стороны ОПЕК+ отказались пойти на такой шаг.

Чтобы спасти страну от роста цен, Вашингтон объявил о планах использовать 50 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов. Белый дом сообщил, что высокая стоимость топлива уже создает некоторые риски для экономики — как для потребителей, так и для компаний. США убедили распечатать запасы и других крупных потребителей нефти — Великобританию, Южную Корею, Японию, а также Китай и Индию.

В ОПЕК уже заявили, что такие меры приведут к профициту нефти на мировом рынке. Совет Экономической комиссии (консультативный орган ОПЕК) предсказал, что если указанные страны за два месяца высвободят из запасов 66 миллионов баррелей, то избыток топлива может увеличиться на 1,1 миллиона баррелей в сутки. В таком случае профицит достигнет 2,3 миллиона баррелей в сутки в январе и 3,7 миллиона в феврале. Некоторые участники объединения стран-экспортеров уже заявили, что могут отменить запланированное на январь увеличение производства.