Зеленский проведет пресс-конференцию в пиццерии

В пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию, посвященную середине срока его полномочий. Об этом офис главы республики сообщает в своем Telegram-канале.

Пресс-марафон «30 вопросов президенту Украины» начнется в 12:00 по киевскому времени и продлится три часа. По данным украинских изданий, он пройдет в пиццерии «Автостанция» в Киеве.

В офисе президента заявили, что к участию в мероприятии будут допущены журналисты из 30 ведущих украинских и международных СМИ. Планируется, что каждый из них сможет задать главе государства свой вопрос и получить на него ответ.

Отмечается, что, в частности, на пресс-конференции будут подниматься темы реформ в республике, энергетической безопасности, тарифов, экономической стабильности, борьбы с пандемией COVID-19 и ситуации в Донбассе.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал слухи о вводе военного положения в стране. По его словам, власти республики не испытывают потребности в подобных мерах даже на фоне сообщений об «угрожающей военной активности» России вблизи границ Украины.