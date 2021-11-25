Украина нашла способ заставить Россию продлить транзит газа

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар заявил, что Украина заставит Россию продлить транзит газа и подписать с ней договор, если Запад не позволит Москве запустить «Северный поток-2». Такой способ продления договоренностей он назвал в статье для издания «Главред».

Как считает эксперт, лишь давление на трубопровод может заставить Москву «сделать жест доброй воли» по отношению к Киеву. «Если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию по "Северному потоку-2" как проекту, что не соответствует европейским интересам и принципам, тогда России не будет куда деваться», — отметил глава центра.

Как считает автор статьи, продление соглашения о транзите газа через украинскую территорию сейчас не нашло место в планах России. «Цель Москвы — обнулить Украину по транзиту российского газа раньше, чем истечет срок действия нынешнего договора», — сказал специалист.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев, Еврокомиссия и ряд стран Евросоюза считают, что для проекта «Северный поток-2» не должно быть никаких исключений из европейского законодательства. По его словам, Украина вместе с европейскими партнерами существенно затормозила реализацию этого проекта и выиграла много времени для «лучших условий по противостоянию с Россией».