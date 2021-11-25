В МЧС заявили о готовности к длительной работе на шахте «Листвяжная»

Врио главы МЧС Александр Чуприян: за один день работы на шахте «Листвяжная» не завершатся

Врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что в ведомстве готовы к длительной работе по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная». Об этом он заявил на оперативном совещании, передает РИА Новости.

По его словам, МЧС будет бороться за живучесть шахты. Чуприян также отметил, что за один день работы на объекте не завершаться. При этом он добавил, что сейчас необходима максимальная концентрация усилий для ликвидации последствий ЧП. «В целом обстановка ясна», — резюмировал врио главы МЧС.

Ранее заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин назвал предварительную причину ЧП на шахте «Листвяжная». По его словам, вероятнее всего, это произошло из-за взрыва метана. «Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», — сообщил замгенпрокурора.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. До этого отмечалось, что причиной пожара в шахте могло стать возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту. Под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. 11 человек погибли. Позднее в шахте обнаружили тела троих спасателей

