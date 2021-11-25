Северный регион России попросил учесть местную специфику в законе о QR-кодах

Общественная палата (ОП) Магаданской области попросила учесть в законе о введении QR-кодов специфику северного региона и внести в него соответствующие изменения. Об этом сообщается на официальном сайте региональной ОП.

Председатель палаты Яков Радченко назвал принятие законопроектов обоснованными и адекватными, однако пояснил, что предложенные изменения в «Воздушный кодекс» не учитывают жизненные реалии и особенности развития пандемии.

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Общественники отметили, что жители Крайнего Севера зачастую приобретают билеты на самолет за 6-8 месяцев до поездки, проверять сертификат о вакцинации в такой срок бессмысленно. Кроме того, в регионе есть большое количество отдаленных районов, где отсутствует интернет, а следовательно, возможность получить QR коды. Это оленеводческие стоянки, труднодоступные поселки, маяки, метеостанции.

Также в Общественной палате напомнили, что люди, которым только исполнилось 18 лет, не имеют возможности совершать перелеты, поэтому нужно предусмотреть срок, чтобы они успели вакцинироваться. В связи с этим предложено изменить формулировку на такую: «достигших возраста вакцинации плюс шесть месяцев».

Ранее правительство предложило сделать обязательным по всей России предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест. 12 ноября в Государственную Думу были внесены проекты поправок, касающиеся использования QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенного за последние шесть месяцев заболевания.

Проект об обязательных QR-кодах направят для рассмотрения в российские регионы, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации до 14 декабря включительно.

