Шахтер рассказал об отношении директора «Листвяжной» к безопасности

Директор шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, в которой погибли 52 человека, игнорировал требования безопасности на производстве. Об этом бывший горнорабочий очистного забоя четвертого разряда Денис Тимохин рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

«Проблемы во всем были. Директору нужна была только добыча угля. Больше ничего. А какой там процент там [концентрации] метана [в забое], или еще чего, его не волновало», — сказал он.

Тимохин добавил, что на шахте не следили ни за уровнем газа, ни за чем-либо еще. Кроме того, в штреках не было ни огнетушителей, ни дополнительных устройств самоспасения.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, число погибших на «Листвяжной» выросло до 52, включая шестерых горноспасателей. Также стало известно о задержании после пожара на шахте директора, первого заместителя директора и начальника участка. По информации СК, те «допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. В тот момент под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести.

В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.