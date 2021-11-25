Заключенные нанесли себе увечья в российском СИЗО

Семеро заключенных в СИЗО №4 Волгограда нанесли себе увечья, один из них имитировал попытку суицида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСИН.

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В ведомстве пояснили, что причиной инцидента стало несогласие подозреваемых и обвиняемых с режимными требованиями.

После ЧП всем пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Пытавшегося покончить с собой в камере заключенного направили в медицинское учреждение на обследование.

1 ноября сообщалось, что двое заключенных подожгли себя в колонии №14 «Хотунок» в Новочеркасске. Они залезли на крышу здания, спустя некоторое время на них вспыхнула одежда. Позднее в ГУФСИН России по Ростовской области рассказали «Ленте.ру», что осужденные подожгли брюки и самостоятельно их потушили. В результате оба получили незначительные поверхностные ожоги. Медицинская помощь оказана на месте, в госпитализации они не нуждаются. Оба состоят на профилактическом учете как склонные к членовредительству. Свой поступок они объяснили нежеланием подчиняться законным требованиям администрации учреждения и переходить в другой отряд.